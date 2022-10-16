Алена Свиридова вышла в свет в блузе двадцатилетней давности

Как известно, мода — дама переменчивая, и дальновидные женщины не спешат выбрасывать брендовые вещи. Вот и певица Алена Сверидова достала из сундука блузу двадцатилетней давности и без стеснения надела ее для выхода в свет.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Не так давно продюсер Яна Рудковская похвасталась костюмом, которому исполнилось двадцать лет. Изделие одного из мировых модных брендов село на знаменитости как влитое, что порадовало Яну не менее самого факта им обладания, ведь она сохранила свои девичьи формы. Вот и Алена Свиридова, которая точно знает секрет вечной молодости, достала из шкафа рубашку известного бренда и, дополнив ее актуальными джинсами темно-синего цвета и спортивной обувью, вышла в ресторан. Изделие, по признанию певицы, было куплено двадцать лет назад в аэропорту Хитроу.