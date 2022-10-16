Группа Blink-182 выпустила первый клип после своего воссоединения

Поп-панк-коллектив Blink-182 выпустил на YouTube клип «Edgind» спустя пару дней после возвращения в группу вокалиста Том ДеЛонга.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В ролике музыканты веселятся в парке аттракционов в компании людей, переодевшихся в зайчиков, а потом начинают кидать в них ножами.

Вероятно, трек войдет в будущий альбом Blink-182, премьера которого запланирована на 2023 год. Говоря об альбоме, Делонг заявил, что он содержит один из самых «прогрессивных и возвышенных» треков группы, а выпущенная песня «Edgind» — отличный способ напомнить слушателям о веселье.

11 октября официально стало известно о возвращении в коллектив продюсера и вокалиста Тома ДеЛонга, который покинул коллектив в 2015 году. Помимо него, в коллектив войдут барабанщик Трэвис Баркер и бас-гитарист Марк Хоппус.