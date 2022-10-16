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1 час назад

Маликов раскрыл качества настоящего москвича

Мира Маркина

Дмитрий Маликов в беседе с "Москвич Mag" раскрыл качества истинного москвича. Певец заявил, что полностью считает себя таковым.

Маликов раскрыл качества настоящего москвича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я родился в Москве, вырос и жил здесь, люблю этот город, переживаю и радуюсь за него — все эти качества характеризуют меня как настоящего москвича",

– подчеркнул артист.

Лена Катина рассказала об избалованности москвичей

Музыкант отметил, что сейчас Москва меняется и становится лучше. Маликов признался, что никогда не видел столицу такой чистой и ухоженной.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Москве выбрали самую красивую женщину старше 55 лет.

Звёзды,Лена Катина,Дмитрий Маликов,
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