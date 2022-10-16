Маликов раскрыл качества настоящего москвича

Дмитрий Маликов в беседе с "Москвич Mag" раскрыл качества истинного москвича. Певец заявил, что полностью считает себя таковым.
"Я родился в Москве, вырос и жил здесь, люблю этот город, переживаю и радуюсь за него — все эти качества характеризуют меня как настоящего москвича",
– подчеркнул артист.
Музыкант отметил, что сейчас Москва меняется и становится лучше. Маликов признался, что никогда не видел столицу такой чистой и ухоженной.
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