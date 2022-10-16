Рогов рассказал о капризах Дапкунайте на съемках

Стилист Александр Рогов за долгие годы своей карьеры работал со многими звездами шоу-бизнеса. Однако за всю свои практику его больше всего поразило поведение литовской актрисы Ингеборге Дапкунайте, которая приобрела популярность за счет съемок в российском кино.
Как только Дапкунайте появлялась на съмочной площадке, она критиковала все вокруг себя.
«Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла»,
– начал рассказывать стилист в интервью Светлане Бондарчук.
После ряда претензий актриса вовсе покинула площадку и удалилась в неизвестном направлении. Александр Рогов в это время попросил свою команду быть более тактичными и не реагировать ни на какие замечания, поскольку Ингеборга говорила общими словами, не переходя на личности.
Спустя время Дапкунайте вернулась и тут же изменилась в лице. Как оказалось, артистка проверяла команду.
«Вы прошли проверочку. Что надо делать? На полу валяться? На лестницу лезть? Я полезу!»
– перевела все в шутку артистка.
По словам Рогова, со звездами большой величины работать проще чем с теми, кто только что приобрел популярность в шоу-бизнесе и считает себя пупом вселенной.
«Чем меньше звезда или это какая-то сбитая летчица, там это будет труднее: «Это я не ношу, это я не надену, это будет не красиво». Ты потом, как уж на сковородке, должен вертеться»,
– поделился опытом стилист.
У Рогова также есть опыт работы с актрисой Ренатой Литвиновой. Она также запомнилась ему, как покладистая артистка, которая соглашается на все условия.