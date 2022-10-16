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4 часа назад

Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей за перепевку "Бухгалтера"

Газета.Ruиещё 1

Заслуженная артистка России Алена Апина выиграла суд против Первого канала, который использовал ее хит «Бухгалтер» в передаче «Три аккорда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно источнику, два года назад на Первом канале экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева исполнила композицию Апиной без ее согласования. Долгое время выпуск находился в свободном доступе онлайн, а этим летом был заблокирован Роскомнадзором. Певица подала иск против Первого канала с жалобой на неправомерное использование интеллектуальной собственности. Суд оценил ущерб Апиной в 150 тыс. руб.

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