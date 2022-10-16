Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей

Заслуженная артистка России Алена Апина выиграла суд против Первого канала , который использовал ее хит «Бухгалтер» в передаче «Три аккорда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, два года назад на Первом канале экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева исполнила композицию Апиной без ее согласования. Долгое время выпуск находился в свободном доступе онлайн, а этим летом был заблокирован Роскомнадзором. Певица подала иск против Первого канала с жалобой на неправомерное использование интеллектуальной собственности. Суд оценил ущерб Апиной в 150 тыс. руб.