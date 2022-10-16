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1 час назад

Певица Пелагея сообщила фанатам радостную новость о пополнении в семье

Слово и Дело

Российская исполнительница, один из наставников проекта «Голос» Пелагея представила подписчикам нового члена семьи – щенка по имени Войс.

Певица Пелагея сообщила о пополнении в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда поделилась радостным событием с подписчиками в личном блоге. Пелагея приобрела щенка и поспешила рассказать о пополнении фолловерам. На кадрах соответствующего ролика видно, как с питомцем знакомится дочка певицы Таисия.

«Пополнение в семье. Пацана зовут Войс», – подписала видео исполнительница.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на радостную новость. Многие подписчики отметили, что трогательные кадры взяли их за живое.

«Я даже не смогла сдержать слез, так мило»; «Так трогательно, реву», – поделились впечатлениями фолловеры.

Напомним, дочь Таисию Пелагея родила во втором браке с хоккеистом Павлом Телегиным. Ранее стало известно, что при разводе спортсмен потребовал от экс-возлюбленной денежную компенсацию за годы супружеской жизни.

Звёзды,Павел Телегин,
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