Певица Пелагея сообщила о пополнении в семье

Российская исполнительница, один из наставников проекта «Голос» Пелагея представила подписчикам нового члена семьи – щенка по имени Войс.
Звезда поделилась радостным событием с подписчиками в личном блоге. Пелагея приобрела щенка и поспешила рассказать о пополнении фолловерам. На кадрах соответствующего ролика видно, как с питомцем знакомится дочка певицы Таисия.
«Пополнение в семье. Пацана зовут Войс», – подписала видео исполнительница.
Пользователи Сети с восторгом отреагировали на радостную новость. Многие подписчики отметили, что трогательные кадры взяли их за живое.
«Я даже не смогла сдержать слез, так мило»; «Так трогательно, реву», – поделились впечатлениями фолловеры.
Напомним, дочь Таисию Пелагея родила во втором браке с хоккеистом Павлом Телегиным. Ранее стало известно, что при разводе спортсмен потребовал от экс-возлюбленной денежную компенсацию за годы супружеской жизни.