Певица Пелагея сообщила о пополнении в семье

Российская исполнительница, один из наставников проекта «Голос» Пелагея представила подписчикам нового члена семьи – щенка по имени Войс.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Звезда поделилась радостным событием с подписчиками в личном блоге. Пелагея приобрела щенка и поспешила рассказать о пополнении фолловерам. На кадрах соответствующего ролика видно, как с питомцем знакомится дочка певицы Таисия.

«Пополнение в семье. Пацана зовут Войс», – подписала видео исполнительница.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на радостную новость. Многие подписчики отметили, что трогательные кадры взяли их за живое.

«Я даже не смогла сдержать слез, так мило»; «Так трогательно, реву», – поделились впечатлениями фолловеры.