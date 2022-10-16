«Выкопаю его сам»: Барецкий заявил, что Моисеев был его отцом

Шоумен Стас Барецкий утверждает, что покойный певец и балетмейстер Борис Моисеев был его отцом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить. Это моя надежда, что я, наконец-то, обрету отца, — сказал он.

Барецкий намеревается доказать свою правоту при помощи ДНК-теста. В настоящее время шоумен планирует добиваться эксгумации тела артиста.

Шоумен также открыто заявляет, что рассчитывает получить наследство Моисеева, передает издание «Подмосковье сегодня».

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября, на похороны артиста собрались многие деятели культуры.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни певца. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет.

Народный художник России Никас Сафронов задумался, каким должен быть памятник Моисееву. Художник считает, что памятник должен быть как минимум небанальным.