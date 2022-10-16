Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
57 минут назад

«Выкопаю его сам»: Барецкий пообещал доказать, что Моисеев был его отцом

Вечерняя Москва

Шоумен Стас Барецкий утверждает, что покойный певец и балетмейстер Борис Моисеев был его отцом.

«Выкопаю его сам»: Барецкий заявил, что Моисеев был его отцом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить. Это моя надежда, что я, наконец-то, обрету отца, — сказал он.

Барецкий намеревается доказать свою правоту при помощи ДНК-теста. В настоящее время шоумен планирует добиваться эксгумации тела артиста.

Шоумен также открыто заявляет, что рассчитывает получить наследство Моисеева, передает издание «Подмосковье сегодня».

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября, на похороны артиста собрались многие деятели культуры.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни певца. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет.

Народный художник России Никас Сафронов задумался, каким должен быть памятник Моисееву. Художник считает, что памятник должен быть как минимум небанальным.

В качестве хорошего примера Сафронов привел памятник Никите Хрущеву авторства скульптора Эрнста Неизвестного. Главное, считает художник, чтобы было видно лицо Моисеева.

Звёзды,Стас Барецкий,Борис Моисеев,Эрнст Неизвестный,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители