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1 час назад

Сергей Лазарев поделился снимками с детьми ко Дню отца

runews24.ru

Российский певец Сергей Лазарев решил поздравить своих подписчиков с Днем отца и опубликовал снимки со своими детьми: сыном Никитой и дочерью Анной. Коллаж из пяти фотографий он опубликовал в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Лазарев поделился снимками с детьми ко Дню отца
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Как быстро летит время. С днем отца», — подписал певец фотографию с детьми.

В коллаже пять фотографий на которых Сергей Лазарев позирует со своими наследниками. Снимки сделаны в разные периоды времени: с ранних лет до настоящего момента.

runews24.ru

В интервью «Пятому каналу» Сергей Лазарев рассказывал, что все свое свободное время он старается проводить с детьми. Он также отметил, что вкладывает в них все самое лучшее. По словам певца, несмотря на ранний возраст, его сын уже интересуется программированием, а дочь собирается пойти по стопам отца и занимается вокалом.

Также сейчас у певца очень плотный график, так как он занимается подготовкой своей новой концертной программы «Я не боюсь».

Звёзды,Сергей Лазарев,
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