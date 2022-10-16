Алферова поздравила с Днем отца покойного Абдулова

Актриса Ксения Алферова почтила память артиста Александра Абдулова, опубликовав в социальных сетях трогательный пост. Она поздравила родственника с Днем отца.
Абдулов умер зимой 2008 года. Алферова дала понять, что ощущает нехватку отца в своей жизни.
«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он много всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением», – написала она в Telegram-канале.
Примечательно, что актеры не являются кровными родственниками. Абдулов удочерил девочку, когда вступил в официальный брак с коллегой Ириной Алферовой.