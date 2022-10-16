Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
27 минут назад

Ксения Алферова поздравила с Днем отца покойного Александра Абдулова

Слово и Дело

Актриса Ксения Алферова почтила память артиста Александра Абдулова, опубликовав в социальных сетях трогательный пост. Она поздравила родственника с Днем отца.

Алферова поздравила с Днем отца покойного Абдулова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Абдулов умер зимой 2008 года. Алферова дала понять, что ощущает нехватку отца в своей жизни.

«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он много всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением», – написала она в Telegram-канале.

Примечательно, что актеры не являются кровными родственниками. Абдулов удочерил девочку, когда вступил в официальный брак с коллегой Ириной Алферовой.

Звёзды,Ирина Алферова,Ксения Алферова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители