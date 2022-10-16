Алферова поздравила с Днем отца покойного Абдулова

«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он много всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением», – написала она в Telegram-канале.