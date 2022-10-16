Кормухина заявила, что на российском шоу-бизнесе пора ставить крест

Певица Ольга Кормухина раскритиковала российский шоу-бизнес, заявив, что на нем можно ставить жирный крест. Об этом она рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена молодым исполнителям.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ольга Кормухина заявила, что шоу-бизнес в России это не искусство.

«Мы говорим сейчас об искусстве. Искусства нет там давно», — заявила певица.

Помимо этого она отметила, что российская сцена испытывает дефицит талантливых музыкантов и исполнителей. Ольга Кормухина отметила, что сейчас таких можно пересчитать по пальцам.