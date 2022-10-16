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1 час назад

Певица Ольга Кормухина заявила, что на российском шоу-бизнесе давно пора ставить крест

runews24.ru

Певица Ольга Кормухина раскритиковала российский шоу-бизнес, заявив, что на нем можно ставить жирный крест. Об этом она рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена молодым исполнителям.

Кормухина заявила, что на российском шоу-бизнесе пора ставить крест
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ольга Кормухина заявила, что шоу-бизнес в России это не искусство.

«Мы говорим сейчас об искусстве. Искусства нет там давно», — заявила певица.

Помимо этого она отметила, что российская сцена испытывает дефицит талантливых музыкантов и исполнителей. Ольга Кормухина отметила, что сейчас таких можно пересчитать по пальцам.

Не забыла она и сказать про Филиппа Киркорова. По словам певицы, его уже давно нет в жизни академиков и нормальных людей, которые любят музыку.

Звёзды,Ольга Кормухина,Филипп Киркоров,
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