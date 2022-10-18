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35 минут назад

Тимоти Шаламе купил роскошный особняк в США

Lenta.ruиещё 1

Актер Тимоти Шаламе приобрел роскошный особняк, ранее принадлежавший модели и актрисе Кейт Аптон и ее мужу, бейсболисту Джастину Верландеру, в США. Об этом сообщает Dirt.

Тимоти Шаламе купил роскошный особняк в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоимость сделки составила 11 миллионов долларов (около 677,8 миллиона рублей). Шаламе удалось приобрести особняк со скидкой — изначальная цена составляла 11,7 миллиона долларов. Новый дом звезды расположен в горах в престижном лос-анджелесском районе Почтовое отделение Беверли-Хиллз (Beverly Hills Post Office). За те шесть лет, когда им владели Аптон и Верландер, в нем провели небольшой ремонт.

Площадь объекта составляет 512,9 квадратных метра. В доме 1976 года постройки есть четыре спальни и пять ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, бильярдная комната, винный погреб и терраса.

Особенностями особняка служат наличие сводчатых потолков, французских дверей, а также деревянных полов из белого дуба. Кроме того, стены всех комнат выкрашены в белый цвет.

На участке площадью в 0,6 гектара есть бассейн, розарий, зона для отдыха на свежем воздухе и теннисный корт. По соседству с ним расположены дома таких звезд, как Вин Дизель, Кэмерон Диас и Ева Лонгория.

В октябре стало известно, что американский комик и киноактер Адам Сэндлер купил особняк в элитном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Он заплатил за объект 4,1 миллиона долларов.

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