Как живут вдовы Табакова, Абдулова и других звезд

Знаменитые женщины по-разному переживают утрату любимого человека.

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Этим женщинам выпало серьезное испытание: они были замужем за знаменитыми мужчинами, долгое время жили под прицелами камер, а каждый их шаг отслеживали репортеры и поклонники. Это не изменилось, даже когда звездных супругов не стало.

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Теперь вдовы знаменитостей стараются выстраивать новую жизнь. Каждая из них по-своему справляется с утратой и переносит боль.

Марина Зудина

Почти тридцать лет актриса посвятила гениальному артисту и режиссеру Олегу Табакову: она признавалась, что семья, дети и любовь стали главным смыслом жизни. Но в 2018 году Олега Павловича не стало. Марина не любит говорить об этом в интервью, она призналась, что вся ее жизнь разделилась на «до» и «после».

«Это пережить нельзя. Жить можно, а пережить нельзя!» — говорила Зудина.

По ее словам, она много плакала, но старалась, чтобы этого не видели дети и друзья. А затем решила, что будет меньше работать, чтобы уделять время семье и хранить память мужа. При этом вдова Олега Табакова старается не быть затворницей: она активно ведет социальные сети, посещает светские мероприятия, правда, личную жизнь то ли скрывает, то ли решила, что супруг должен стать ее последней любовью.

Александра Куцевол

За несколько лет до трагической смерти солист группы «Иванушки int.» познакомился с Александрой: она занималась организацией концертов, составлением райдеров артистов, редактировала интервью. Певец был очарован Куцевол и вскоре после знакомства предложил ей жить вместе. Пара так и не посетила загс, но Олег уверял, что рядом с возлюбленной обрел долгожданное спокойствие.

«Не всегда кольцо на пальце и штамп в паспорте так важны. Я очень благодарен Саше, что мы идем с ней по жизни вместе», — говорил Яковлев.

В 2017 году его не стало. Александра тяжело переживала трагедию, но позже решила, что она обязательно встретится с возлюбленным. Куцевол рассказала, что часто представляет, будто Олег уехал в долгий отпуск, а она присоединится к нему позже. А пока Александра занимается делами Яковлева: готовит к выпуску его сольный альбом и пишет книгу об артисте, стараясь сохранить память.

Наталья Рогожкина

Андрея Панина не стало в марте 2013 года. Что случилось с актером, до сих пор остается загадкой: его нашли в собственной квартире в луже крови. Кто-то считает, что Андрей был убит, но доказательств у этой версии так и не появилось.

После смерти Панина его жена Наталья Рогожкина стало меньше работать, посвящая время детям. Ходили слухи, что у вдовы начался роман с другом Андрея, этому очень порадовались родители погибшего артиста, они желали видеть Наталью счастливой. Но выяснилось, что Рогожкина не хочет заводить новых отношений, она поставила личную жизнь на паузу. Вдова часто навещает родителей мужа и поддерживает с ними теплые отношения.

Юлия Абдулова

В 2008 году Александр Абдулов скончался после длительной борьбы с раком легких. Вдова актера осталась с годовалой дочерью Женей. К шоу-бизнесу Юлия отношения не имела, но после трагедии к ней было приковано внимание журналистов.

Вдове пришлось отстаивать право на наследство, а потом сосредоточилась на воспитании дочери.