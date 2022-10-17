Участники группы BTS собрались в армию

Участники южнокорейской группы BTS объявили о том, что планируют пройти срочную службу в Вооруженных силах Республики Корея. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в Twitter.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«[Член группы] Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, а затем пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления вооруженных сил», – говорится в заявлении.

Другие члены бойз-бэнда также пройдут срочную службу в соответствии с собственными планами. Воссоединение BTS планируется в 2025 году.

Чин – самый взрослый член коллектива – он родился в 1992 году. У него была законная отсрочка от призыва до конца 2022 года. Хотя в отношении таких поп-групп, как BTS, поправка, дающая право отсрочки, не работает.