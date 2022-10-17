Участники группы BTS собрались в армию

Участники южнокорейской группы BTS объявили о том, что планируют пройти срочную службу в Вооруженных силах Республики Корея. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в Twitter.
«[Член группы] Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, а затем пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления вооруженных сил», – говорится в заявлении.
Другие члены бойз-бэнда также пройдут срочную службу в соответствии с собственными планами. Воссоединение BTS планируется в 2025 году.
Чин – самый взрослый член коллектива – он родился в 1992 году. У него была законная отсрочка от призыва до конца 2022 года. Хотя в отношении таких поп-групп, как BTS, поправка, дающая право отсрочки, не работает.
В декабре 2020 года парламент Южной Кореи принял специальную поправку, которая позволяет выдающимся деятелям культуры мужского пола получить отсрочку от призыва. Членам BTS ее дали за то, что одна из их песен возглавила чарт синглов Billboard Hot 100, пишет ТАСС.