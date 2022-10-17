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1 час назад

"На свете есть и другие ценности": Дрю Бэрримор призналась в шестилетнем воздержании

Дрю Бэрримор на своей странице в соцсети рассказала о том, что уже шесть лет не вступала в интимную связь.

Актриса посоветовала женщинам, которые не состоят в отношениях, не зацикливаться на поиске мужчины и жить полной жизнью. Сама Бэрримор в данный момент сконцентрировалась на воспитании дочерей Олив и Фрэнки от экс-супруга Уилла Коупелмена.

"Только оставшись без любимого человека я сумела понять, что на свете есть и другие ценности. Сначала я искала в интимной близости общение и лекарство от одиночества. Но теперь мои приоритеты стали другими",

– призналась звезда.

Чем опасно воздержание от интима

По словам Бэрримор дочери являются смыслом ее жизни. На втором месте стоит работа. А вот о новом романе она не задумывается:

"У меня уже шесть лет никого не было, но меня это почему-то не удручает. Я продолжаю каждый день радоваться жизни".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что уролог Лубенников объяснил отказ женщин от интима в долгих отношениях.

Звёзды,Видео,Дрю Бэрримор,
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