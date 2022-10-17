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1 час назад

Стала известна истинная причина расставания Джареда Лето и российской модели Валерии Кауфман

Eva.ru

Вопреки слухам и домыслам, что Джаред Лето бросил российскую модель Валерию Кауфман, все оказалось с точностью наоборот.

Раскрыта причина расставания Джареда Лето и Валерии Кауфман
Фото: Eva.ruEva.ru

Новость о разрыве одной из ярчайших пар мирового шоу-бизнеса Валерии Кауфман и Джареда Лето прогремела как гром среди ясного неба. Влюбленные были вместе на протяжении почти 8 лет и казалось ничто не предвещает разрыв. Но летом этого года стало ясно — Валерия и Джаред рассталась.

Вездесущие папарацци засекли Лето в компании другой российской модели Дарьи Корчиной. Тогда все таблоиды дружно написали, что 50-летний убежденный холостяк бросил одну россиянку из-за другой потому, что просто не захотел на ней жениться.

Однако, как выяснилось, журналисты сильно поторопились с выводами. Накануне Валерия опубликовала в социальных сетях фото с новым возлюбленным и с шикарным колечком на том самом пальце. Избранником модели стал «сахарным» миллиардер Дмитрий Варсано. «Я молилась о такой любви», — написала под фото Валерия.

Семья Дмитрия владеет компанией Sucden, которая является крупнейшим сахарным трейдером в Бразилии, Мексике, Чили и Перу. Бабушка Варсано — Лидия Ногина — русская и именно поэтому 27-летний бизнесмен носит имя Дмитрий. Поговаривают, что бабушка привила всей семье любовь к России и желание ее внука связать себя узами брака с россиянкой вполне оправдано. Теперь в сети активно обсуждают удачный выбор Валерии, сменившей 50-летнего актера на ровесника-миллиардера.

Звёзды,Валерия Кауфман,Джаред Лето,
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