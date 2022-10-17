Раскрыта причина расставания Джареда Лето и Валерии Кауфман

Вопреки слухам и домыслам, что Джаред Лето бросил российскую модель Валерию Кауфман, все оказалось с точностью наоборот.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Новость о разрыве одной из ярчайших пар мирового шоу-бизнеса Валерии Кауфман и Джареда Лето прогремела как гром среди ясного неба. Влюбленные были вместе на протяжении почти 8 лет и казалось ничто не предвещает разрыв. Но летом этого года стало ясно — Валерия и Джаред рассталась.

Вездесущие папарацци засекли Лето в компании другой российской модели Дарьи Корчиной. Тогда все таблоиды дружно написали, что 50-летний убежденный холостяк бросил одну россиянку из-за другой потому, что просто не захотел на ней жениться.

Однако, как выяснилось, журналисты сильно поторопились с выводами. Накануне Валерия опубликовала в социальных сетях фото с новым возлюбленным и с шикарным колечком на том самом пальце. Избранником модели стал «сахарным» миллиардер Дмитрий Варсано. «Я молилась о такой любви», — написала под фото Валерия.