Раскрыта причина расставания Джареда Лето и Валерии Кауфман

Вопреки слухам и домыслам, что Джаред Лето бросил российскую модель Валерию Кауфман, все оказалось с точностью наоборот.
Новость о разрыве одной из ярчайших пар мирового шоу-бизнеса Валерии Кауфман и Джареда Лето прогремела как гром среди ясного неба. Влюбленные были вместе на протяжении почти 8 лет и казалось ничто не предвещает разрыв. Но летом этого года стало ясно — Валерия и Джаред рассталась.
Вездесущие папарацци засекли Лето в компании другой российской модели Дарьи Корчиной. Тогда все таблоиды дружно написали, что 50-летний убежденный холостяк бросил одну россиянку из-за другой потому, что просто не захотел на ней жениться.
Однако, как выяснилось, журналисты сильно поторопились с выводами. Накануне Валерия опубликовала в социальных сетях фото с новым возлюбленным и с шикарным колечком на том самом пальце. Избранником модели стал «сахарным» миллиардер Дмитрий Варсано. «Я молилась о такой любви», — написала под фото Валерия.
Семья Дмитрия владеет компанией Sucden, которая является крупнейшим сахарным трейдером в Бразилии, Мексике, Чили и Перу. Бабушка Варсано — Лидия Ногина — русская и именно поэтому 27-летний бизнесмен носит имя Дмитрий. Поговаривают, что бабушка привила всей семье любовь к России и желание ее внука связать себя узами брака с россиянкой вполне оправдано. Теперь в сети активно обсуждают удачный выбор Валерии, сменившей 50-летнего актера на ровесника-миллиардера.