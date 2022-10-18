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2 часа назад

Критик Соседов назвал самую красивую женщину российского шоу-бизнеса

Слово и Делоиещё 1

Журналист и критик Сергей Соседов рассказал, кого считает самой привлекательной женщиной российского шоу-бизнеса. Сам он полагает, что красота относительна и не имеет никакого значения.

Соседов назвал самую красивую женщину российского шоу-бизнеса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Соседов уверен, что важную роль играет талант, харизма и мастерство. Говоря о внешней красоте, он упомянул певицу Полину Гагарину.

«Не скажу, что Полина является идеалом, но в ней имеются признаки концептуальной красоты. Она вполне привлекательна», — цитирует «Вечерняя Москва» критика.

Он напомнил, что стандарты красоты регулярно меняются. Соседов назвал этот процесс бесконечным.

Звёзды,Сергей Соседов,Полина Гагарина,
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