Соседов назвал самую красивую женщину российского шоу-бизнеса

Журналист и критик Сергей Соседов рассказал, кого считает самой привлекательной женщиной российского шоу-бизнеса. Сам он полагает, что красота относительна и не имеет никакого значения.
Соседов уверен, что важную роль играет талант, харизма и мастерство. Говоря о внешней красоте, он упомянул певицу Полину Гагарину.
«Не скажу, что Полина является идеалом, но в ней имеются признаки концептуальной красоты. Она вполне привлекательна», — цитирует «Вечерняя Москва» критика.
Он напомнил, что стандарты красоты регулярно меняются. Соседов назвал этот процесс бесконечным.