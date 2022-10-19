Влад Соколовский: «Купил кольцо с бриллиантом, вернее, два»

На ТНТ продолжается шоу «Звезды в Африке». WMJ.ru пообщался с одним из выбывших участников — певцом Владом Соколовским — и подробно расспросил его о проекте, предстоящей свадьбе и детях.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: Почему вы согласились принять участие в шоу «Звезды в Африке»?

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Я очень любознательный человек: за моими плечами — больше десятка различных телевизионных реалити-шоу, музыкальных и спортивных проектов. Я был финалистом «Жестоких игр», где проходил самые разные испытания. Что касается шоу «Звезды в Африке», мне захотелось проверить себя и изучить проект изнутри: как он устроен, кто в нем участвует вместе со мной и как себя проявит.

WMJ.ru: На съемках вам резко стало плохо. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что с вами произошло?

С 13 лет у меня есть определенные особенности с желудочно-кишечным трактом, и время от времени случаются обостре ния. На проекте у меня произошла кишечная колика. Кто знает, что это такое, поймет, насколько это больно. За пару месяцев до проекта я уже испытал все ее «прелести» на Бали, а до этого рецидив произошел зимой в Москве.

WMJ.ru: Как вы отнеслись к тому, что другие участники вам не поверили?

Если честно, мне все равно, кто что думает на этот счет. Никому из участников я не пытался ничего доказывать. Их мысли на мой счет меня мало интересуют.

WMJ.ru: Почему вы уступили победу Вике Одинцовой?

Просто не справился с заданием, ведь оно было связано напрямую с моей главной фобией в жизни. Я не боюсь высоты, глубины, физических нагрузок, но опустить лицо в чан с тараканами и червяками для меня совершенно неприемлемо. Никакие деньги или чье-то стороннее желание не заставит меня сделать подобное. Конечно же, есть люди, для которых это не принципиально, и ничего омерзительного они в этом не видят. Со мной все иначе, поэтому итог состязания получился таким. На самом деле для меня было бы более позорно проиграть Вике в какой-нибудь эстафете или физическом состязании, а так я даже не расстроился.

WMJ.ru: Подводя итог, что было самым сложным на съемках?

Наверно, на проекте была не моя атмосфера: я не люблю сплетни, непонятные игрища. В своей привычной жизни и в шоу-бизнесе я всегда сторонился закулисных интриг, а если мы говорим об этом проекте, они являются одной из его составляющих. Принять данное обстоятельство мне было сложнее всего.

WMJ.ru: Наверняка вы очень скучали по Ангелине и сыну. Поддерживали ли вы связь, пока были на проекте? Как они встретили вас по приезду?

Я безумно скучал по Ангелине и сыну, в тот момент они находились на Бали. Меня раздирало от мысли, как они там без меня. Конечно же, с ними были наши друзья, няня, но то, что я не рядом — от этого осознания мне было достаточно нервно. Особенно если учесть тот факт, что я был без связи. Поэтому когда проект закончился я даже обрадовался. «Наконец-то смогу оказаться там, где и должен быть», — подумал я.

Встретили меня очень тепло, хотя мое возвращение стало для них сюрпризом: я не сказал, что прилетаю, меня ждали позже. Поэтому встреча получилась очень эмоциональной и яркой. Дальше произошло большое событие для нашей семьи.

WMJ.ru: По возвращении домой вы сделали Ангелине предложение руки и сердца. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это было.

Месяцем ранее мне пришло понимание, что пора осуществить данный шаг. А именно сделать предложение так, как я мечтал, как мне это виделось и зрело. Я реализовал этот план, у меня все получилось.

WMJ.ru: Как отреагировала Ангелина?

Я купил Ангелине кольцо с бриллиантом, вернее, сразу два. Все было очень красиво.

Если у вас есть желание разделить нашу радость, можете посмотреть ролик в моих социальных сетях. Мы сняли потрясающее видео на память для себя и для своей аудитории, чтобы поделиться самыми трогательными моментами.

WMJ.ru: Для вас эта свадьба станет второй. Как правило, если в первый раз устраивают пышное торжество, во второй раз — более скромное. Думали ли вы уже, какой будет ваша свадьба с Ангелиной?

Я не знал о таком поверии, но доля правды в этом есть. Обсуждая праздник, его формат, мы сошлись на том, что у нас нет стремления делать пышную медиа-историю. Хочется устроить праздник для самих себя и самых близких. Возможно, это будет какая-то теплая, душевная поездка. Будем следить за ситуацией, когда будет возможность куда-то выезжать.

WMJ.ru: Будут ли приглашены бывшая супруга Рита Дакота и ваша дочь Мия?

Да, конечно: и моя дочь, и Рита с Федей будут в числе первых приглашенных. Мы очень близко общаемся, у нас есть Мия, и она нас всех, безусловно, объединяет. Так что такие значимые события будем отмечать все вместе.

WMJ.ru: Вы дважды отец. Чувствуете ли разницу в воспитании дочери и сына?

С точки зрения энергии воспитание дочери и сына — это абсолютно разные понятия. Конечно, сейчас еще рано сравнивать мое общение с 5-летней дочерью и взаимодействие с сыном, которому 7,5 месяцев: это разный уровень коммуникации.

Любовь, которую я ощущаю к своим детям, — это ни с чем не сравнимые чувства и эмоции.

WMJ.ru: Знакома ли уже Мия с младшим братиком? Если да, как прошло их первое знакомство?

Да, дети знакомы. Когда родился Дэвид, Мия была на Бали вместе с мамой, и через 3 месяца произошла их теплая первая встреча. Можно сказать с уверенностью, что Мия влюбилась в своего брата: она от него не отходит, и он ее очень интересует. За их общением очень приятно наблюдать. Это была моя мечта, чтобы у них был налажен контакт. У Мии родился родной человечек, который будет с ней всю жизнь. Уверен, они будут друг друга поддерживать и общаться достаточно близко. После возвращения с острова мы забрали Мию к себе. Сейчас дочка живет с нами, дети общаются, играют, смеются.

WMJ.ru: В сентябре у вас вышла песня «Умножили чувства на 3». Какие у вас творческие планы на оставшуюся осень?

«Умножили Чувства на 3» — это особенная песня, так как мы ее исполнили в дуэте с Ангелиной. Ангелина является моим продюсерским проектом Lee: у нее уже есть три сингла, включая этот. Я всем рекомендую нашу песню к прослушиванию. Это, действительно, очень качественная, глубокая, атмосферная музыка. Можно сказать, что она не для всех, но однозначно для каждого. Любой человек найдет частичку себя в этом творческом порыве. Эту песню я посвятил нашим отношениям с Ангелиной и такому важному событию, как рождение сына. Получилось максимально чувственно и сокровенно.