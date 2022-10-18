Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
3 часа назад

Почему Гвинет Пэлтроу дразнили старомодной

Газета.Ru

Гвинет Пэлтроу рассказала журналу Vogue о своей привычке по субботам готовить необычные завтраки своему мужу Брэду Фалчуку, которая появилась еще до свадьбы, и призналась, что из-за этого друзья называли ее старомодной.

Почему Гвинет Пэлтроу дразнили старомодной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Объясняя, почему она часто выкладывает в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии блюд, которые называет «Завтраками бойфренда», основательница сайта Goop сказала: «Когда мы начали встречаться, у нас появилась такая традиция — в каждое субботнее утро я готовила ему завтрак».

Как рассказала Гвинет Пэлтроу, она выдумывала необычные завтраки — например, фриттату с ветчиной из индейки, картофелем, шпинатом и карамелизованным луком. Она заранее планировала такие блюда каждую неделю и называла их «завтраками бойфренда».

При этом друзей такая традиция удивляла, призналась актриса.

«Я заметила, что когда я говорю людям, что мне очень нравится готовить для Брэда, они говорили: «Вау, это так старомодно!» И они как бы дразнили меня этим», — сказала Пэлтроу.

Она добавила, что считает практику приготовления пищи для тех, кого ты любишь, по собственному желанию — вполне феминистской.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор с сотней режимов.

Звёзды,Брэд Фалчук,Гвинет Пэлтроу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители