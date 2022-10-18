Почему Гвинет Пэлтроу дразнили старомодной

Гвинет Пэлтроу рассказала журналу Vogue о своей привычке по субботам готовить необычные завтраки своему мужу Брэду Фалчуку, которая появилась еще до свадьбы, и призналась, что из-за этого друзья называли ее старомодной.

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Объясняя, почему она часто выкладывает в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии блюд, которые называет «Завтраками бойфренда», основательница сайта Goop сказала: «Когда мы начали встречаться, у нас появилась такая традиция — в каждое субботнее утро я готовила ему завтрак».

Как рассказала Гвинет Пэлтроу, она выдумывала необычные завтраки — например, фриттату с ветчиной из индейки, картофелем, шпинатом и карамелизованным луком. Она заранее планировала такие блюда каждую неделю и называла их «завтраками бойфренда».

При этом друзей такая традиция удивляла, призналась актриса.

«Я заметила, что когда я говорю людям, что мне очень нравится готовить для Брэда, они говорили: «Вау, это так старомодно!» И они как бы дразнили меня этим», — сказала Пэлтроу.

Она добавила, что считает практику приготовления пищи для тех, кого ты любишь, по собственному желанию — вполне феминистской.