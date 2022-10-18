Дэниел Крейг рассекретил старшую дочь от первого брака

Последний исполнитель роли Джеймса Бонда британский актер Дэниел Крейг в обычной жизни является очень скрытным человеком.

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Но если о его нынешней семье время от времени поступают какие-то новости, то тема первого из его четырех браков окутана мраком. Известно лишь, что в отношениях с актрисой Фионой Лоудон у него родилась дочь Элла, которой сейчас тридцать лет.

Ивот, наконец, завеса тайны была снята после того, как артист появился закрытии Лондонского кинофестиваля, в финальном показе которого показали фильм « Стеклянный лук: Тайна ножей» с Крейгом в главной роли.

Актер неожиданно для всех появился вместе дочерью Эллой Лоудон и вместе с ней активно позировал фотографам на пресс-волле.