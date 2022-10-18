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8 минут назад

Дэниел Крейг рассекретил старшую дочь от первого брака

Inc-News

Последний исполнитель роли Джеймса Бонда британский актер Дэниел Крейг в обычной жизни является очень скрытным человеком.

Дэниел Крейг рассекретил старшую дочь от первого брака
Фото: Inc-NewsInc-News

Но если о его нынешней семье время от времени поступают какие-то новости, то тема первого из его четырех браков окутана мраком. Известно лишь, что в отношениях с актрисой Фионой Лоудон у него родилась дочь Элла, которой сейчас тридцать лет.

Ивот, наконец, завеса тайны была снята после того, как артист появился закрытии Лондонского кинофестиваля, в финальном показе которого показали фильм « Стеклянный лук: Тайна ножей» с Крейгом в главной роли.

Актер неожиданно для всех появился вместе дочерью Эллой Лоудон и вместе с ней активно позировал фотографам на пресс-волле.

Элла носит фамилию своей матери, с которой ее отец развелся еще в далеком 1994 году, и занимается модельным бизнесом. Однако дорогу в жизни пробивает себе сама, не козыряя именем знаменитого родителя.

Звёзды,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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