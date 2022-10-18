Курортный любовник Волочковой не выдержал ее пристрастия к спиртному и сбежал к гадалке

Недолго продлился роман скандальной балерины Анастасии Волочковой и владельца банного комплекса Сергея Кузнецова. Парочка разбежалась менее чем за два месяца. Однако бизнесмен времени не терял и уже успел завести себе новую женщину, пишет Starhit. Недавно Кузнецов опубликовал в своих соцсетях снимок с новой пассией. Она приличная женщина и гадает на картах таро. А вот о Волочковой бизнесмен отзывается не очень лестно. «Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании», — рассказал он. В свою очередь балерина отрицает какую-либо серьезность в их отношениях с Кузнецовым. Для нее это было не больше, чем мимолетный курортный роман.