Психолог назвала Урганта "трусливым мальчиком"

Психолог Вероника Степанова сделала психологический разбор шоумена Ивана Урганта на своем YouTube-канале.
Степанова назвала Урганта «трусливым мальчиком». По ее мнению, шоумен «поверхностно эрудированный», «трудоголик» и «жадный до работы и денег». Психолог предположила, что у ведущего может быть депрессия.
«Возможно, этот трудоголизм — это бегство от депрессивности, которая периодически у него случается. Он похож на грустного ослика Иа. Он счастливым не бывает никогда, у него все время есть внутренняя грусть, печаль, досада, тревога», — заявила Степанова.
Психолог также отметила, что у Урганта «занижено мужское начало» и «невысокая сексуальная активность».
Ранее актер Сергей Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью».