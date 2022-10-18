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1 час назад

Психолог Вероника Степанова назвала Ивана Урганта "трусливым мальчиком"

Газета.Ru

Психолог Вероника Степанова сделала психологический разбор шоумена Ивана Урганта на своем YouTube-канале.

Психолог назвала Урганта "трусливым мальчиком"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Степанова назвала Урганта «трусливым мальчиком». По ее мнению, шоумен «поверхностно эрудированный», «трудоголик» и «жадный до работы и денег». Психолог предположила, что у ведущего может быть депрессия.

«Возможно, этот трудоголизм — это бегство от депрессивности, которая периодически у него случается. Он похож на грустного ослика Иа. Он счастливым не бывает никогда, у него все время есть внутренняя грусть, печаль, досада, тревога», — заявила Степанова.

Психолог также отметила, что у Урганта «занижено мужское начало» и «невысокая сексуальная активность».

Ранее актер Сергей Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью».

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