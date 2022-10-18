Психолог назвала Урганта "трусливым мальчиком"

«Возможно, этот трудоголизм — это бегство от депрессивности, которая периодически у него случается. Он похож на грустного ослика Иа. Он счастливым не бывает никогда, у него все время есть внутренняя грусть, печаль, досада, тревога», — заявила Степанова.