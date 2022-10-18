Анна Семенович назвала любимое блюдо

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович активно отвечает подписчикам на все интересующие их вопросы в социальных сетях. На этот раз звезду спросили о любимом блюде русской кухни, пишет Teleprogramma.pro.
Певица призналась, что без ума от борща. При этом обязательным ингредиентом к супу она назвала бутерброд с хлебом и салом. Ответ Семенович сопроводила фотографией аппетитного блюда, украшенного зеленью и головкой чеснока.
Анна также рассказала о своих планах на новогодние праздники. Звезда отметила, что встречать 2023 год она будет на сцене, как это всегда было в последние годы. Она призналась, что мечтает хотя бы раз отметить наступление нового года не за работой, а под пальмой на берегу моря. К сожалению, в этом году эта мечта не сбудется.
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