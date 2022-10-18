Внучка Елизаветы II стала лицом бренда спортивной одежды

Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, снялась в рекламной кампании бренда одежды для парусного спорта и активного отдыха Musto. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Королевская особа позировала для бренда одежды в сельской местности недалеко от ее дома в Глостершире. Тиндалл снялась в темно-синем пальто, сапогах до колена и свитере с горлом. Musto - один из брендов, с которыми сотрудничает королевская семья.

Несколько дней назад стало известно, что муж Зары Тиндалл, бывший игрок сборной Англии по регби, подписал контракт на участие в телевизионном шоу "Я - знаменитость". Майк Тиндалл стал первым членом королевской семьи, кто участвует в подобном развлекательном шоу. Подробности контракта пока не разглашаются.