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58 минут назад

Внучка Елизаветы II Зара Тиндалл стала лицом бренда спортивной одежды

Газета.Ru

Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, снялась в рекламной кампании бренда одежды для парусного спорта и активного отдыха Musto. Об этом пишет Daily Mail.

Внучка Елизаветы II стала лицом бренда спортивной одежды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королевская особа позировала для бренда одежды в сельской местности недалеко от ее дома в Глостершире. Тиндалл снялась в темно-синем пальто, сапогах до колена и свитере с горлом. Musto - один из брендов, с которыми сотрудничает королевская семья.

Несколько дней назад стало известно, что муж Зары Тиндалл, бывший игрок сборной Англии по регби, подписал контракт на участие в телевизионном шоу "Я - знаменитость". Майк Тиндалл стал первым членом королевской семьи, кто участвует в подобном развлекательном шоу. Подробности контракта пока не разглашаются.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Netflix отложил выход документального фильма принца Гарри и Меган Маркл.

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