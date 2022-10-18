Эмили Ратаковски застали за поцелуем с незнакомцем

И этот незнакомец не был похож на Брэда Питта.

Фото: Inc-News Inc-News

Похоже, роман Эмили Ратаковски и Брэда Питта так и останется на уровне слухов и предположений.

После того, как Эмили подала на развод с «изменщиком» Себастьяном Бир-Макклардом, ее стали часто видеть вместе с Брэдом Питтом. Молва об их романтических отношениях мгновенно разлетелась по свету.

Но недавно Ратаковски вдруг призналась, что на данный момент он свободная женщина и у нее никого нет.

А совсем недавно знаменитую красотку застукали папарацци целующейся на улице с другим мужчиной.

Парочка, видимо, возвращалась со свидания, и их прощальный поцелуй перед домом Эмили, по словам журналистов, ничем не напоминал просто дружественный. А счастливчик рядом с Ратаковски ничем не напоминал Брэда Питта.