Эмили Ратаковски застали за поцелуем с незнакомцем

И этот незнакомец не был похож на Брэда Питта.
Похоже, роман Эмили Ратаковски и Брэда Питта так и останется на уровне слухов и предположений.
После того, как Эмили подала на развод с «изменщиком» Себастьяном Бир-Макклардом, ее стали часто видеть вместе с Брэдом Питтом. Молва об их романтических отношениях мгновенно разлетелась по свету.
Но недавно Ратаковски вдруг призналась, что на данный момент он свободная женщина и у нее никого нет.
А совсем недавно знаменитую красотку застукали папарацци целующейся на улице с другим мужчиной.
Парочка, видимо, возвращалась со свидания, и их прощальный поцелуй перед домом Эмили, по словам журналистов, ничем не напоминал просто дружественный. А счастливчик рядом с Ратаковски ничем не напоминал Брэда Питта.
Коротко стриженый брюнет обнял манекенщицу и поцеловал страстно и долго, перед тем, как та помахала ему ручкой. Похоже, Питту предстоит искать новую подружку