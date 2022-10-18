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1 час назад

Ольга Кабо потребовала у суда взыскать половину совместно нажитого имущества с бывшего мужа

Газета.Ru

Актриса Ольга Кабо подала иск на бывшего супруга Николая Разгуляева в Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ольга Кабо потребовала половину имущества с бывшего мужа
Фото: Газета.руГазета.ру

Кабо хочет взыскать с бывшего мужа половину совместно нажитого имущества. Сумма не уточняется. Согласно иску, в 2017 году Разгуляева признали банкротом, а в 2020-м артистка и бизнесмен развелись. Решением о разводе установлено, что совместно нажитое имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве.

По словам суда, единственным кредитором в деле о банкротстве был некий А. Л. Рапопорт, получивший общее имущество актрисы и бизнесмена. Сообщается, что Кабо не дали компенсацию за реализацию совместной собственности.

Ранее Кабо отсудила алименты на содержание сына у экс-супруга.

Звёзды,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,
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