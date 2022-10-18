Ольга Кабо потребовала половину имущества с бывшего мужа

Актриса Ольга Кабо подала иск на бывшего супруга Николая Разгуляева в Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Кабо хочет взыскать с бывшего мужа половину совместно нажитого имущества. Сумма не уточняется. Согласно иску, в 2017 году Разгуляева признали банкротом, а в 2020-м артистка и бизнесмен развелись. Решением о разводе установлено, что совместно нажитое имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве.

По словам суда, единственным кредитором в деле о банкротстве был некий А. Л. Рапопорт, получивший общее имущество актрисы и бизнесмена. Сообщается, что Кабо не дали компенсацию за реализацию совместной собственности.