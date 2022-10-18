Белла Хадид вышла с мамой на красную дорожку в Нью-Йорке

Белла Хадид вместе с матерью Иоландой появилась на 16-й ежегодной церемонии вручения премии Golden Heart Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Для мероприятия 26-летняя модель выбрала золотое сверкающее платье с V-образным вырезом спереди, которое она дополнила такого же цвета туфлями с открытом носом. Иоланда Хадид надела облегающий комбинезон бежевого цвета с толстым поясом, подчеркнувшим ее талию. На плечи она накинула пальто цвета Camel.

Мать и дочь несколько минут позировали фотографам и широко улыбались. Помимо Беллы и Иоланды Хадид в число гостей на благотворительном вечере вошли актриса Джессика Альба, светская львица Ники Хилтон с мужем Джеймсом Ротшильдом и другие звезды.