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50 минут назад

Белла Хадид вышла с мамой на красную дорожку в Нью-Йорке

Газета.Ru

Белла Хадид вместе с матерью Иоландой появилась на 16-й ежегодной церемонии вручения премии Golden Heart Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Белла Хадид вышла с мамой на красную дорожку в Нью-Йорке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для мероприятия 26-летняя модель выбрала золотое сверкающее платье с V-образным вырезом спереди, которое она дополнила такого же цвета туфлями с открытом носом. Иоланда Хадид надела облегающий комбинезон бежевого цвета с толстым поясом, подчеркнувшим ее талию. На плечи она накинула пальто цвета Camel.

Мать и дочь несколько минут позировали фотографам и широко улыбались. Помимо Беллы и Иоланды Хадид в число гостей на благотворительном вечере вошли актриса Джессика Альба, светская львица Ники Хилтон с мужем Джеймсом Ротшильдом и другие звезды.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Белла Хадид стала рождественской феей в рекламе Swarovski.

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