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39 минут назад

Риз Уизерспун рассказала о своей первой фотосессии в 14 лет

Газета.Ru

Риз Уизерспун поделилась снимком со своей первой фотосессии для глянцевого журнала после дебюта в фильме «Человек на Луне». Об этом пишет Daily Mail.

Риз Уизерспун рассказала о своей первой фотосессии в 14 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 1991 году, когда актрисе было 14 лет, она впервые стала героиней съемки глянцевого журнала Seventeen. Она позировала на пляже вместе с коллегой по фильму Эмили Уорфилд. Архивным снимком Уизерспун поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не могу поверить, что нашла эту фотографию. Помню, я думала, что упаду в обморок от волнения, потому что все, чего я когда-либо хотела, это попасть в журнал Seventeen. Я понятия не имела, куда заведет меня это путешествие. Это напоминание о том, что нужно продолжать идти вперед, потому что никогда не знаешь, что будет дальше!» — написала звезда.

Пост актрисы набрал больше 180 тыс. лайков, а в комментариях ее знаменитые друзья, например, Гвинет Пэлтроу и Джулианна Мур, написали слова умиления.

За 30 лет карьеры Риз Уизерспун появилась на обложках Vogue, Vanity Fair, InStyle и The Hollywood Reporter.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в сети обсуждают сходство Риз Уизерспун с дочерью.

Звёзды,Эмили Уорфилд,Гвинет Пэлтроу,Риз Уизерспун,
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