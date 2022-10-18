Риз Уизерспун рассказала о своей первой фотосессии в 14 лет

«Не могу поверить, что нашла эту фотографию. Помню, я думала, что упаду в обморок от волнения, потому что все, чего я когда-либо хотела, это попасть в журнал Seventeen. Я понятия не имела, куда заведет меня это путешествие. Это напоминание о том, что нужно продолжать идти вперед, потому что никогда не знаешь, что будет дальше!» — написала звезда.