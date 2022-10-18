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40 минут назад

Кара Делевинь появилась на красной дорожке после опасений за ее здоровье

Газета.Ru

Кара Делевинь посетила мероприятие продюсерской компании Fremantle в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

Кара Делевинь появилась на красной дорожке после опасений за ее здоровье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для выхода в свет модель и актриса надела черное платье мини с разрезами в области живота и остроносые туфли на высоком каблуке. В качестве украшения она выбрала тонкое золотое ожерелье на цепочке.

Ожидается, что во время проведения выставки Делевинь представит сериал Planet Sex («Планета секса»), в котором она выступила в роли ведущей и продюсера.

Это появление модели на публике стало вторым после появления в СМИ снимков, вызывающих беспокойство за ее психологическое состояние.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что появилась на презентации своей коллекции Cara Loves Karl в пиджаке на голое тело.

Звёзды,Кара Делевинь,
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