Кара Делевинь появилась на красной дорожке после опасений за ее здоровье

Кара Делевинь посетила мероприятие продюсерской компании Fremantle в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для выхода в свет модель и актриса надела черное платье мини с разрезами в области живота и остроносые туфли на высоком каблуке. В качестве украшения она выбрала тонкое золотое ожерелье на цепочке.

Ожидается, что во время проведения выставки Делевинь представит сериал Planet Sex («Планета секса»), в котором она выступила в роли ведущей и продюсера.

Это появление модели на публике стало вторым после появления в СМИ снимков, вызывающих беспокойство за ее психологическое состояние.