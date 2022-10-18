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1 час назад

Мошенница Анна Делви заявила, что наряд Собчак на интервью похож на униформу

Газета.Ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак взяла интервью у мошенницы Анны Сорокиной, известной под именем Анна Делви.

Мошенница Делви раскритиковала наряд Собчак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время интервью Собчак попросила оценить ее костюм бренда Attico и аксессуары от Cartier, которые она выбрала для беседы с мошенницей. Делви сравнила наряд с униформой. «Мне нравится ваша подвеска Cartier. Выбранный вами цвет одежды весьма похож на униформу», — заявила аферистка. Журналистка пошутила, что своим нарядом подражает президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В феврале вышел мини-сериал «Изобретая Анну», вдохновленный жизнью Сорокиной. Аферистка российского происхождения выдавала себя за богатую наследницу из Германии. Она обманывала банки, отели и друзей на десятки тысяч долларов, а также пыталась убедить инвесторов дать ей миллионы долларов на создание Фонда Анны Делви.

Звёзды,Владимир Зеленский,Анна Сорокина,Ксения Собчак,
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