Мошенница Делви раскритиковала наряд Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак взяла интервью у мошенницы Анны Сорокиной, известной под именем Анна Делви.

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Во время интервью Собчак попросила оценить ее костюм бренда Attico и аксессуары от Cartier, которые она выбрала для беседы с мошенницей. Делви сравнила наряд с униформой. «Мне нравится ваша подвеска Cartier. Выбранный вами цвет одежды весьма похож на униформу», — заявила аферистка. Журналистка пошутила, что своим нарядом подражает президенту Украины Владимиру Зеленскому.