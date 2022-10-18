Мирослава Дума рассталась с мужем

Некоторые пользователи Сети считают развод супругов фиктивным.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

37-летняя бизнесвумен Мирослава Дума развелась с супругом — предпринимателем Алексеем Михеевым. Пара была вместе на протяжении 18 лет.

Дума вышла замуж за Михеева, когда ей было 19 лет. За эти годы женщина подарила мужчине троих детей. Мирослава и Алексей подали документы в мировой суд, поэтому они смогли быстро разойтись.

В Сети гадают, почему супруги решили развестись. Одни считают расставание фиктивным, мол, из-за санкций и непростой политической ситуации в мире. Отмечается, что Дума хочет отдалить от России свой бизнес, который стал успешно развиваться за рубежом.