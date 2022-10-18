Мирослава Дума рассталась с мужем

Некоторые пользователи Сети считают развод супругов фиктивным.
37-летняя бизнесвумен Мирослава Дума развелась с супругом — предпринимателем Алексеем Михеевым. Пара была вместе на протяжении 18 лет.
Дума вышла замуж за Михеева, когда ей было 19 лет. За эти годы женщина подарила мужчине троих детей. Мирослава и Алексей подали документы в мировой суд, поэтому они смогли быстро разойтись.
В Сети гадают, почему супруги решили развестись. Одни считают расставание фиктивным, мол, из-за санкций и непростой политической ситуации в мире. Отмечается, что Дума хочет отдалить от России свой бизнес, который стал успешно развиваться за рубежом.
Другие пользователи Сети думают, что развод знаменитостей связан с болезнью бизнесвумен. В 2019 году Мирослава рассказала о том, что у нее диагностировали редкое заболевание легких. «Врачи дали семь месяцев, чтобы жить», — признавалась звезда. Видимо, Дума справилась с недугом, ведь она продолжает вести активный образ жизни.