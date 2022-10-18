Лепс не исключает возможности стать отцом в пятый раз

Напомним, в прошлом году певец развелся со своей женой, с которой прожил почти 21 год. Лепс признался, что разрыв произошел по его вине. Но он старается не отчаиваться, так как вынес из сложившейся ситуации бесценный опыт.
Однако несмотря на позитивный настрой, с тех пор Лепс не был замечен в компании с девушками, кроме Юлии Барановской. Да и в этом случае звезды не подтвердили слухи об их романтических отношениях.
Но не так давно артист заявил, что не исключает возможности стать отцом в пятый раз и встретить свою любовь.
Возможно, Лепса на такую мысль натолкнуло времяпрепровождение с внуком. Старшая дочь музыканта родила сына, подарив знаменитому дедушке массу положительных эмоций от общений с младенцем.