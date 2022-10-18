Лепс не исключает возможности стать отцом в пятый раз

Напомним, в прошлом году певец развелся со своей женой, с которой прожил почти 21 год. Лепс признался, что разрыв произошел по его вине. Но он старается не отчаиваться, так как вынес из сложившейся ситуации бесценный опыт.

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Однако несмотря на позитивный настрой, с тех пор Лепс не был замечен в компании с девушками, кроме Юлии Барановской. Да и в этом случае звезды не подтвердили слухи об их романтических отношениях.

Но не так давно артист заявил, что не исключает возможности стать отцом в пятый раз и встретить свою любовь.