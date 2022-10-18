Гурцкая рассказала, как семья поддержала ее идею сняться в фотосессии без очков

Незрячая певица Диана Гурцкая, которая недавно решилась на фотосессию в смелых образах и без очков, рассказала изданию PROZvezd, что фотографировалась без этого аксессуара впервые.
«Я никогда не снималась без очков: люди меня такой не видели. Этот шаг я тщательно продумывала. А когда согласилась, расслабилась», — призналась Гурцкая.
Она похвасталась, что муж и сын гордятся ей после столь смелой фотосессии. По ее словам, они любуются снимками, потому что считают их красивыми. Гурцкая отметила, что муж считает ее красавицей и верит в нее.
«Сын тоже мной восхищается. После того, как он посмотрел эти фотографии, обнял меня и сказал: «Мама, я горжусь тобой!». Все рады. На самом же деле, все очень красиво получилось», — резюмировала исполнительница.
Ранее Гурцкая назвала трагедией рождение в семье незрячего ребенка.