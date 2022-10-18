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2 часа назад

Диана Гурцкая рассказала, как семья поддержала ее идею сняться в фотосессии без очков

Газета.Ru

Незрячая певица Диана Гурцкая, которая недавно решилась на фотосессию в смелых образах и без очков, рассказала изданию PROZvezd, что фотографировалась без этого аксессуара впервые.

Гурцкая рассказала, как семья поддержала ее идею сняться в фотосессии без очков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я никогда не снималась без очков: люди меня такой не видели. Этот шаг я тщательно продумывала. А когда согласилась, расслабилась», — призналась Гурцкая.

Она похвасталась, что муж и сын гордятся ей после столь смелой фотосессии. По ее словам, они любуются снимками, потому что считают их красивыми. Гурцкая отметила, что муж считает ее красавицей и верит в нее.

«Сын тоже мной восхищается. После того, как он посмотрел эти фотографии, обнял меня и сказал: «Мама, я горжусь тобой!». Все рады. На самом же деле, все очень красиво получилось», — резюмировала исполнительница.

Ранее Гурцкая назвала трагедией рождение в семье незрячего ребенка.

Звёзды,Диана Гурцкая,
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