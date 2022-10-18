Мадонну раскритиковали в сети за фото в откровенных образах

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

64-летняя певица разместила серию фотографий, на которых позирует в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку того же цвета. Образ знаменитости дополнили длинные перчатки, блестящие очки, а также множество украшений: серьги в виде крестов, цепи, несколько колец и серебристые браслеты.

Поклонники не оценили внешний вид Мадонны, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом, который набрал 239 тысяч лайков. «Что произошло с твоим лицом?», «Ты подаешь плохой пример молодым девушкам», «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», «Такое чувство, что Мадонна стареет только снаружи», — высказывались они.