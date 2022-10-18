Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Певица Валерия отказалась от сольных концертов

Газета.Ru

Певица Валерия решила на время приостановить сольные концерты. Она заявила, что планирует отменить все объявленные ранее выступления и не собирается планировать будущие. Ее слова приводит «Мир новостей».

Валерия отказалась от сольных концертов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты.<...> Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — сказала артистка.

При этом Валерия не отказывается полностью от выступлений и надеется вернуться на сцену в скором времени. «Надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой. И юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл», состоится», — отметила певица, попросив отнестись к ее решению с пониманием.

В конце сентября стало известно, что музыкант Стас Михайлов также отменил запланированное выступление в Подмосковье из-за «нынешних обстоятельств».

Ранее 54-летняя Валерия показала подтянутую фигуру во время тренировки.

Звёзды,Валерия,Стас Михайлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители