Валерия отказалась от сольных концертов

Певица Валерия решила на время приостановить сольные концерты. Она заявила, что планирует отменить все объявленные ранее выступления и не собирается планировать будущие. Ее слова приводит «Мир новостей».

«Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты.<...> Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — сказала артистка.

При этом Валерия не отказывается полностью от выступлений и надеется вернуться на сцену в скором времени. «Надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой. И юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл», состоится», — отметила певица, попросив отнестись к ее решению с пониманием.