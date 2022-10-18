Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
3 часа назад

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала о детях и воссоединении с Элджеем

Мария Иглина

Блогер Анастасия Ивлеева впервые прокомментировала поцелуй с бывшим мужем Элджеем на недавнем концерте артиста. Подробностями звезда поделилась в интервью Басте для YouTube-шоу "Вопрос Ребром".

"Нет человека, от которого нарожаю детей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ивлеева опубликовала селфи с крокодилами

Говоря о поцелуе с Элджеем, блогер заявила, что они просто друзья:

"Я сразу скажу, это ничего не значит. Я же медийный человек, у меня в принципе вся жизнь такая, на показуху".

Также Ивлеева рассказала, планирует ли она создать в ближайшее время семью и о своем отношении к детям:

"Вообще, если что, к детям я отношусь ок, просто сейчас не тот период. Ты же можешь просто взять и пойти родить, для этого нужен человек как-то, время уделять этому всему и быть готовой. Пока в моей жизни нет такого периода, как бы, нет человека, от которого нарожаю детей".

Ранее Мадонну раскритиковали за откровенные фото.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Мадонна,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители