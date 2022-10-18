"Вообще, если что, к детям я отношусь ок, просто сейчас не тот период. Ты же можешь просто взять и пойти родить, для этого нужен человек как-то, время уделять этому всему и быть готовой. Пока в моей жизни нет такого периода, как бы, нет человека, от которого нарожаю детей".