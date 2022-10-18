Блогер Анастасия Ивлеева впервые прокомментировала поцелуй с бывшим мужем Элджеем на недавнем концерте артиста. Подробностями звезда поделилась в интервью Басте для YouTube-шоу "Вопрос Ребром".
Говоря о поцелуе с Элджеем, блогер заявила, что они просто друзья:
"Я сразу скажу, это ничего не значит. Я же медийный человек, у меня в принципе вся жизнь такая, на показуху".
Также Ивлеева рассказала, планирует ли она создать в ближайшее время семью и о своем отношении к детям:
"Вообще, если что, к детям я отношусь ок, просто сейчас не тот период. Ты же можешь просто взять и пойти родить, для этого нужен человек как-то, время уделять этому всему и быть готовой. Пока в моей жизни нет такого периода, как бы, нет человека, от которого нарожаю детей".