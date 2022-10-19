Сябитова объяснила, почему сильные женщины предпочитают не выходить замуж

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ей часто задают вопросы о замужестве. Знаменитость объяснила, почему успешные женщины не торопятся связывать себя узами брака.
Сябитова порассуждала о браках в своем Telegram-канале. Главная сваха страны отметила, что чаще всего сильные женщины обладают мужским характером, поэтому представители противоположного пола не заинтересованы в них.
«Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне, с саблей в руках впереди войска скакать?» — написала она.
Также телеведущая добавила, что устоявшийся в обществе стереотип о необходимости замужества для женщины пока что не удается сломать.