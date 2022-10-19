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1 час назад

Джаред Лето запустил свою линию косметики

Газета.Ru

Американский актер и певец Джаред Лето запустил собственную линию косметики под брендом Twentynine Palms. Об этом сообщает Vogue.

Джаред Лето запустил свою линию косметики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В линейку вошли 11 продуктов для ухода за кожей лица и тела и для ухода за волосами. Для их изготовления были использованные вещества, полученные из пустынных растений.

«Из-за того, что они живут в сложных, беспощадных условиях, эти вещества должны проявлять невероятное упорство, чтобы выживать», — рассказал Джаред Лето.

Артист признался, что сама косметика ему не очень интересна.

«Я никогда не испытывал настоящего интереса к продуктам для ухода за собой. Но меня всегда привлекала идея заботы о себе всеми возможными естественными способами», — отметил он.

Гендерно-нейтральные продукты упакованы в бутылки из переработанного пластика. Стоимость продуктов составляет примерно от $40 до $90.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт запускает линию агендерной косметики в коллаборации с винодельней.

Звёзды,Брэд Питт,Джаред Лето,
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