Раскрыта стоимость выступления Дмитрия Нагиева

В последнее время в сети все активнее обсуждаются райдеры знаменитых артистов. Не стал исключением и пропавший с телеэкранов Дмитрий Нагиев. Концертный директор шоумена впервые озвучил стоимость услуг самого популярного в стране ведущего.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Недавно поклонники Дмитрия Нагиева били тревогу, ведь их любимый шоумен ушел из телевизионных программ, заявив о необходимости взять творческую паузу и больше времени уделять театру и кинематографу. Но вот от корпоративных выступлений артист отказываться явно не намерен. Что, впрочем, неудивительно при таких-то расценках за услуги.

Журналистам BLITZ+ удалось узнать главные пункты райдера Нагиева. Озвучил их порталу организатор люксовых событий Табриз Шахиди, заверивший — стоимость услуг Дмитрия гораздо выше, чем у Андрея Малахова или Гарика Мартиросяна.

Так, в райдер Нагиева включены два билета в бизнес-классе «Аэрофлота», причем не за бонусы. Тариф самый высокий, возвратный и меняемый. Два ВИП-зала во всех аэропортах, лучшая гостиница (пять звезд) и питание — полный пансион под заказ. А также плата за работу на мероприятии.

«Средняя стоимость выступления Нагиева — 70 тысяч евро. С учетом упавшего курса — это нормальная цена», — озвучил сумму Шахиди.