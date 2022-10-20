Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Малахов стоит дешевле! Озвучен райдер Дмитрия Нагиева

Eva.ruиещё 1

В последнее время в сети все активнее обсуждаются райдеры знаменитых артистов. Не стал исключением и пропавший с телеэкранов Дмитрий Нагиев. Концертный директор шоумена впервые озвучил стоимость услуг самого популярного в стране ведущего.

Раскрыта стоимость выступления Дмитрия Нагиева
Фото: Eva.ruEva.ru

Недавно поклонники Дмитрия Нагиева били тревогу, ведь их любимый шоумен ушел из телевизионных программ, заявив о необходимости взять творческую паузу и больше времени уделять театру и кинематографу. Но вот от корпоративных выступлений артист отказываться явно не намерен. Что, впрочем, неудивительно при таких-то расценках за услуги.

Журналистам BLITZ+ удалось узнать главные пункты райдера Нагиева. Озвучил их порталу организатор люксовых событий Табриз Шахиди, заверивший — стоимость услуг Дмитрия гораздо выше, чем у Андрея Малахова или Гарика Мартиросяна.

Так, в райдер Нагиева включены два билета в бизнес-классе «Аэрофлота», причем не за бонусы. Тариф самый высокий, возвратный и меняемый. Два ВИП-зала во всех аэропортах, лучшая гостиница (пять звезд) и питание — полный пансион под заказ. А также плата за работу на мероприятии.

«Средняя стоимость выступления Нагиева — 70 тысяч евро. С учетом упавшего курса — это нормальная цена», — озвучил сумму Шахиди.

Так что отдых от телеэфиров, вопреки опасениям миллионной армии фанатов Дмитрия, ничуть не сказывается на финансовом благополучии знаменитого шоумена.

Звёзды,Табриз Шахиди,Гарик Мартиросян,Андрей Малахов,Дмитрий Нагиев,Аэрофлот,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители