Семенович назвала главное качество достойного мужчины

«Надо смотреть на их поступки. Если мужчина делает то, что обещает, например держит слово, помогает морально, материально, дарит подарки... То есть что-то для вас делает, значит он вас любит и вы ему дороги. А если он только говорит и ничего не делает, я бы на такого мужчину время не тратила», — сказала знаменитость.