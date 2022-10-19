Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Кристина Орбакайте съездила на могилу Бориса Моисеева

Газета.Ruиещё 3

Певица Кристина Орбакайте попрощалась с Борисом Моисеевым и съездила к нему на могилу. Об этом артистка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбакайте съездила на могилу Моисеева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике Орбакайте стоит напротив могилы Моисеева, а впоследствии возлагает к ней большой букет белых роз. «Навестила Бореньку», — подписала певица.

68-летний танцор, исполнитель хитов «Голубая Луна» и «Щелкунчик» Борис Моисеев скончался 27 сентября в Москве. Его похоронили на Троекуровом кладбище. Орбакайте не смогла присутствовать на прощании с артистом.

По данным Telegram-канала «Звездач» Моисеев тепло относился к певице, как к дочери. По слухам, он оставил ей квартиру в Латвии.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте выступила на частном корпоративе в Крыму на фоне слухов об эмиграции.

Звёзды,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители