Орбакайте съездила на могилу Моисеева

Певица Кристина Орбакайте попрощалась с Борисом Моисеевым и съездила к нему на могилу. Об этом артистка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В ролике Орбакайте стоит напротив могилы Моисеева, а впоследствии возлагает к ней большой букет белых роз. «Навестила Бореньку», — подписала певица.

68-летний танцор, исполнитель хитов «Голубая Луна» и «Щелкунчик» Борис Моисеев скончался 27 сентября в Москве. Его похоронили на Троекуровом кладбище. Орбакайте не смогла присутствовать на прощании с артистом.

По данным Telegram-канала «Звездач» Моисеев тепло относился к певице, как к дочери. По слухам, он оставил ей квартиру в Латвии.