Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере

Британская модель Кара Делевинь появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.
30-летняя знаменитость посетила презентацию документального сериала Planet Sex («Планета секса»), организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Известно, что в данном проекте она выступила в роли ведущей и продюсера. Для мероприятия манекенщица выбрала костюм песочной гаммы, состоящий из брюк и пиджака нараспашку, из-под которого виднеется сине-фиолетовый бюстгальтер. Образ звезды был дополнен туфлями на шнуровке и шпильке в тон наряду.
Визажисты сделали акцент на естественную внешность, сделав макияж в нюдовых оттенках. Парикмахеры, в свою очередь, оставили волосы модели распущенными и уложили их в крупные локоны.