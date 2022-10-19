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2 часа назад

Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере и пиджаке нараспашку

Lenta.ru

Британская модель Кара Делевинь появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

30-летняя знаменитость посетила презентацию документального сериала Planet Sex («Планета секса»), организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Известно, что в данном проекте она выступила в роли ведущей и продюсера. Для мероприятия манекенщица выбрала костюм песочной гаммы, состоящий из брюк и пиджака нараспашку, из-под которого виднеется сине-фиолетовый бюстгальтер. Образ звезды был дополнен туфлями на шнуровке и шпильке в тон наряду.

Визажисты сделали акцент на естественную внешность, сделав макияж в нюдовых оттенках. Парикмахеры, в свою очередь, оставили волосы модели распущенными и уложили их в крупные локоны.

Звёзды,Кара Делевинь,
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