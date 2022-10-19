Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере

30-летняя знаменитость посетила презентацию документального сериала Planet Sex («Планета секса»), организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Известно, что в данном проекте она выступила в роли ведущей и продюсера. Для мероприятия манекенщица выбрала костюм песочной гаммы, состоящий из брюк и пиджака нараспашку, из-под которого виднеется сине-фиолетовый бюстгальтер. Образ звезды был дополнен туфлями на шнуровке и шпильке в тон наряду.