Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
2 часа назад

Катя Лель рассказала, как «отвоевывала» свой главный хит у Максима Фадеева

Eva.ru

Популярная певица Катя Лель рассказала, что музыкальный продюсер Максим Фадеев хотел удалить песню, принесшую ей славу.

Катя Лель «отвоевала» свой главный хит у Максима Фадеева
Фото: Eva.ruEva.ru

На «МУЗ-ТВ» еженедельно выходит самый ностальгический чарт канала — «Золотая дюжина» с обзором на хиты, которые гремели во всем мире в прошлых десятилетиях, но остаются культовыми и по сей день. Танцевальные 90-е и романтические 00-е — все музыкальное «золото» в одной программе.

Видео дня

Каждую среду в чарте «Золотая дюжина» звезды 90-х и 00-х появляются в роли ведущих и заряжают своей энергией как в старые добрые времена.

19 октября разогревать зрителей и представлять ТОП-12 клипов из «золотой» коллекции «МУЗ-ТВ» будет исполнительница громкого хита «Мой мармеладный» — Катя Лель.

Катя Лель: «Конечно, любой хороший артист хочет написать мегахит, чтобы он был на века, но это зависит от многих ситуаций. Это на каком-то очень невидимом энергетическом уровне происходит все. Ты не знаешь, как ты должен спеть, и тебе никто не может сказать, как нужно спеть, это важно прочувствовать внутри себя, на уровне энергий, характера».

В эксклюзивном интервью «МУЗ-ТВ» Катя рассказала, что Максим Фадеев (бывший продюсер певицы) чуть не удалил трек, принесший ей большую славу.

Катя Лель: «Мы с Максом Фадеевым записали «Мармеладный» в Праге, я улетела на шопинг. Позвонил Макс и сказал: «Слушай, меня эта песня «Мармеладный» бесит, давай я ее удалю, и мы еще круче в сто раз напишем». И тут я понимаю, что у Макса плохое настроение, что мне надо всеми правдами и неправдами его уговорить, чтобы он забыл об этой безумной идее. Мы договорились, давай два дня: если песня будет также тебя раздражать, всегда можно ее удалить, это самое простое. Но, если эта песня — наш козырь (что и стало впоследствии, она выходила на самые верхние строчки хит-парадов) мы себе это не простим. Поэтому, эта песня выстрадана и отвоевана. Такую же песню хотели написать огромное количество известных артистов, которые ко мне подходили и говорили: «Ой, да что это за песня, три аккорда, подумаешь, мы такую же напишем». Так вы сначала напишите, а потом поговорим. Но создать мегахит, который западет в сердца миллионов, очень непросто!»

Новый выпуск «Золотой дюжины» с Катей Лель с 19 октября в 12:00 только на «МУЗ-ТВ».

Звёзды,Макс Фадеев,Катя Лель,Максим Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители