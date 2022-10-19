Катя Лель «отвоевала» свой главный хит у Максима Фадеева

Популярная певица Катя Лель рассказала, что музыкальный продюсер Максим Фадеев хотел удалить песню, принесшую ей славу.
На «МУЗ-ТВ» еженедельно выходит самый ностальгический чарт канала — «Золотая дюжина» с обзором на хиты, которые гремели во всем мире в прошлых десятилетиях, но остаются культовыми и по сей день. Танцевальные 90-е и романтические 00-е — все музыкальное «золото» в одной программе.
Каждую среду в чарте «Золотая дюжина» звезды 90-х и 00-х появляются в роли ведущих и заряжают своей энергией как в старые добрые времена.
19 октября разогревать зрителей и представлять ТОП-12 клипов из «золотой» коллекции «МУЗ-ТВ» будет исполнительница громкого хита «Мой мармеладный» — Катя Лель.
Катя Лель: «Конечно, любой хороший артист хочет написать мегахит, чтобы он был на века, но это зависит от многих ситуаций. Это на каком-то очень невидимом энергетическом уровне происходит все. Ты не знаешь, как ты должен спеть, и тебе никто не может сказать, как нужно спеть, это важно прочувствовать внутри себя, на уровне энергий, характера».
В эксклюзивном интервью «МУЗ-ТВ» Катя рассказала, что Максим Фадеев (бывший продюсер певицы) чуть не удалил трек, принесший ей большую славу.
Катя Лель: «Мы с Максом Фадеевым записали «Мармеладный» в Праге, я улетела на шопинг. Позвонил Макс и сказал: «Слушай, меня эта песня «Мармеладный» бесит, давай я ее удалю, и мы еще круче в сто раз напишем». И тут я понимаю, что у Макса плохое настроение, что мне надо всеми правдами и неправдами его уговорить, чтобы он забыл об этой безумной идее. Мы договорились, давай два дня: если песня будет также тебя раздражать, всегда можно ее удалить, это самое простое. Но, если эта песня — наш козырь (что и стало впоследствии, она выходила на самые верхние строчки хит-парадов) мы себе это не простим. Поэтому, эта песня выстрадана и отвоевана. Такую же песню хотели написать огромное количество известных артистов, которые ко мне подходили и говорили: «Ой, да что это за песня, три аккорда, подумаешь, мы такую же напишем». Так вы сначала напишите, а потом поговорим. Но создать мегахит, который западет в сердца миллионов, очень непросто!»
Новый выпуск «Золотой дюжины» с Катей Лель с 19 октября в 12:00 только на «МУЗ-ТВ».