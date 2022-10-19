Катя Лель «отвоевала» свой главный хит у Максима Фадеева

Катя Лель: «Мы с Максом Фадеевым записали «Мармеладный» в Праге, я улетела на шопинг. Позвонил Макс и сказал: «Слушай, меня эта песня «Мармеладный» бесит, давай я ее удалю, и мы еще круче в сто раз напишем». И тут я понимаю, что у Макса плохое настроение, что мне надо всеми правдами и неправдами его уговорить, чтобы он забыл об этой безумной идее. Мы договорились, давай два дня: если песня будет также тебя раздражать, всегда можно ее удалить, это самое простое. Но, если эта песня — наш козырь (что и стало впоследствии, она выходила на самые верхние строчки хит-парадов) мы себе это не простим. Поэтому, эта песня выстрадана и отвоевана. Такую же песню хотели написать огромное количество известных артистов, которые ко мне подходили и говорили: «Ой, да что это за песня, три аккорда, подумаешь, мы такую же напишем». Так вы сначала напишите, а потом поговорим. Но создать мегахит, который западет в сердца миллионов, очень непросто!»