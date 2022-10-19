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1 час назад

Почему фанаты Ольги Бузовой решили, что она беременна

Super.ru

Ольга Бузова во время гастролей на лайнере Aurora Grande со спектаклем «Мужчина нарасхват» опубликовала неоднозначное видео. На первый взгляд ничего необычного в нем нет: танцы в золотом мини-платье в ночи на палубе. В этом, как говорится, вся Ольга. Но внимательные подписчики (и мы в их числе) разглядели у нее... да-да, округлившийся живот. Что тут началось. Кто-то стал поздравлять ведущую с долгожданной беременностью, кто-то язвительно рассуждал, что бы это значило. Да еще на фоне недавних сообщений Бузовой о новом романе.

Почему фанаты Ольги Бузовой решили, что она беременна
Фото: Super.ruSuper.ru

Оля опровергать домыслы не спешит, мы же склоняемся к другой популярной версии: плотному ужину в ресторане роскошного лайнера. Он, кстати, отплыл 15 октября от берегов Сочи и направился в Турцию. И комедию «Мужчина нарасхват» с участием Ольги Бузовой, Павла Гайдученко, Сергея Писаренко и Евгения Никишина в круизе показывают впервые. По сюжету, главная героиня Полина (Ольга Бузова) находится в поиске мужчины мечты. И основной критерий: будущий муж должен быть богатым.

Звёзды,Павел Гайдученко,Сергей Писаренко,Евгений Никишин,Ольга Бузова,
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