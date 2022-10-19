Почему фанаты Ольги Бузовой решили, что она беременна

Ольга Бузова во время гастролей на лайнере Aurora Grande со спектаклем «Мужчина нарасхват» опубликовала неоднозначное видео. На первый взгляд ничего необычного в нем нет: танцы в золотом мини-платье в ночи на палубе. В этом, как говорится, вся Ольга. Но внимательные подписчики (и мы в их числе) разглядели у нее... да-да, округлившийся живот. Что тут началось. Кто-то стал поздравлять ведущую с долгожданной беременностью, кто-то язвительно рассуждал, что бы это значило. Да еще на фоне недавних сообщений Бузовой о новом романе.