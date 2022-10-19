Почему фанаты Ольги Бузовой решили, что она беременна

Ольга Бузова во время гастролей на лайнере Aurora Grande со спектаклем «Мужчина нарасхват» опубликовала неоднозначное видео. На первый взгляд ничего необычного в нем нет: танцы в золотом мини-платье в ночи на палубе. В этом, как говорится, вся Ольга. Но внимательные подписчики (и мы в их числе) разглядели у нее... да-да, округлившийся живот. Что тут началось. Кто-то стал поздравлять ведущую с долгожданной беременностью, кто-то язвительно рассуждал, что бы это значило. Да еще на фоне недавних сообщений Бузовой о новом романе.
Оля опровергать домыслы не спешит, мы же склоняемся к другой популярной версии: плотному ужину в ресторане роскошного лайнера. Он, кстати, отплыл 15 октября от берегов Сочи и направился в Турцию. И комедию «Мужчина нарасхват» с участием Ольги Бузовой, Павла Гайдученко, Сергея Писаренко и Евгения Никишина в круизе показывают впервые. По сюжету, главная героиня Полина (Ольга Бузова) находится в поиске мужчины мечты. И основной критерий: будущий муж должен быть богатым.