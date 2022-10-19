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1 час назад

Бывший жених Дженнифер Лопес проводит время с фитнес-моделью

Газета.Ru

Американский бейсболист Алекс Родригес проводит время в компании фитнес-модели и тренера Жак Кордейро. Об этом пишет Page Six.

Бывший жених Дженнифер Лопес проводит время с фитнес-моделью
Фото: Gazeta.ruGazeta.ru

Пару заметили на Родео Драйв в Беверли Хиллз, Калифорния. Их сфотографировали идущими рядом по улице с магазинами, а потом выходящими из одного из бутиков. По сообщениям источников, Алекс Родригес «наслаждается временем», проведенным с фитнес-инструктором Кордейро.

Она владеет собственной фитнес-программой JacFit, воспитывает двоих детей, имеет степень магистра в области питания и является дипломированной медсестрой.

«Друзья говорят, что он очень счастлив и наслаждается [их] совместным времяпрепровождением. Ему нравится проводить с ней время. Она замечательная! <...> Ему хорошо с ней и он действительно счастлив», — заявил инсайдер.

В начале сентября Page Six сообщил, что спортсмен расстался с 25-летней Кэтрин Паджетт после девяти месяцев отношений. В 2021 году Родригес разорвал помолвку с Дженнифер Лопес.

Звёзды,Алекс Родригес,Дженнифер Лопес,
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