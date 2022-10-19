Тодоренко рассказала о болезни сыновей

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко сообщила, что ее сыновья Мирослав и Михаил сильно заболели. Этим он поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

Тодоренко не уточнила, чем заболели сыновья. По ее словам, она делает все, чтобы поставить их на ноги, а также радует детей «хорошим настроением и прокатами». «Стараюсь все успеть. Мало что успеваю. А еще хочется издать книгу сказок и реализовать свой проект. Но пока я на «Ледниковом периоде», — объяснила телеведущая.