Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
3 часа назад

Виктория Боня решилась покорить опасную высоту

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая Виктория Боня всерьез полюбила горы, побывав в Гималаях. Девушка поделилась, какую вершину планирует взять следующей.

Боня решилась покорить опасную высоту
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ребят, я уже готовлюсь к следующему восхождению в январе! Гора будет в Аргентине, и высота ее – 6961 метр», – рассказала Боня.

Гора, на которую хочет взобраться Виктория, – это Аконкагуа в Андах. Она является высочайшей точкой в мире за пределами Азии, высочайшей вершиной Аргентины и Южной Америки, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что трагедия на Камчатке не остановила Боню от восхождения на вершину в Гималаях.

Звёзды,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители