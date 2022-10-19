Боня решилась покорить опасную высоту

Телеведущая Виктория Боня всерьез полюбила горы, побывав в Гималаях. Девушка поделилась, какую вершину планирует взять следующей.
«Ребят, я уже готовлюсь к следующему восхождению в январе! Гора будет в Аргентине, и высота ее – 6961 метр», – рассказала Боня.
Гора, на которую хочет взобраться Виктория, – это Аконкагуа в Андах. Она является высочайшей точкой в мире за пределами Азии, высочайшей вершиной Аргентины и Южной Америки, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее «ФедералПресс» писал, что трагедия на Камчатке не остановила Боню от восхождения на вершину в Гималаях.