Свекровь Кудрявцевой рассказала об отношениях с невесткой

Современный мир все еще довольно критически настроен к мезальянсам, в которых женщина старше мужчины. А уж если она еще и более успешна, то и вовсе беда. Однако, несмотря ни на какие разговоры, Лера Кудрявцева продолжает наслаждаться семейной жизнью с хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет ее моложе. Теледива более 10 лет счастлива в браке, родила дочь и отлично ладит со свекровью. Будучи почти ровесницами, Лера и Наталья Макарова быстро нашли общий язык. Более того, возлюбленная Игоря чем-то даже похожа с его мамой, которая тоже является эффектной блондинкой. Конечно, при первом же удобном случае, журналисты поинтересовались у Натальи, как она отнеслась к выбору сына, на что та ответила довольно неожиданным заявлением.