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3 часа назад

Свекровь Леры Кудрявцевой рассказала об отношениях со знаменитой невесткой

Eva.ru

Между Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым большая разница в возрасте и этот факт всегда вызывал немало вопросов со стороны поклонников пары. Один из таких вопросов — как теледива поладила с родителями мужа. Пролить свет на это решила свекровь Леры.

Свекровь Кудрявцевой рассказала об отношениях с невесткой
Фото: Eva.ruEva.ru

Современный мир все еще довольно критически настроен к мезальянсам, в которых женщина старше мужчины. А уж если она еще и более успешна, то и вовсе беда. Однако, несмотря ни на какие разговоры, Лера Кудрявцева продолжает наслаждаться семейной жизнью с хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет ее моложе. Теледива более 10 лет счастлива в браке, родила дочь и отлично ладит со свекровью. Будучи почти ровесницами, Лера и Наталья Макарова быстро нашли общий язык. Более того, возлюбленная Игоря чем-то даже похожа с его мамой, которая тоже является эффектной блондинкой. Конечно, при первом же удобном случае, журналисты поинтересовались у Натальи, как она отнеслась к выбору сына, на что та ответила довольно неожиданным заявлением.

«Намного лучше, когда жена старше мужа. Это я сейчас точно поняла. Никогда не хотела, чтобы сын встречался с малолеткой. Потому что женщина должна быть и матерью, и женой, и любовницей. Лера где-то поймет, простит, а молодые по каждой мелочи ссоры затевают», — цитирует слова Макаровой ЭГ.

Знакомство Натальи и Леры состоялось спустя четыре месяца с начала романа последней с Макаровым. Обе женщины пришли на матч хоккеиста, сидели рядом, болтали и смеялись, как давние подруги.

«Я маму Игоря обожаю. И она меня. Очень этим дорожу. У нас со свекровью не назидательные беседы, а диалог двух равнозначных женщин, которым интересно мнение друг друга», — призналась в одном из интервью Кудрявцева.

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