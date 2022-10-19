Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
3 часа назад

Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление

Lenta.ruиещё 1

Канадский рэп-исполнитель Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) рассказал о том, что его первый гонорар составил 100 долларов (примерно 6000 рублей). Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на социальные сети артиста.

Дрейк рассказал о гонораре в $100 за свое первое выступление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летний музыкант, признанный ранее одним из самых высокооплачиваемых артистов в мире, сообщил, что впервые получил деньги за выход на сцену в 2006 году. Тогда он выступил на разогреве у рэпера Ice Cube в родном городе Торонто, представив свой дебютный микстейп Room For Improvement.

«Это для тех, кто получает 100 долларов за шоу прямо сейчас... Продолжайте», — подписал рэпер кадр, на котором был запечатлен флаер, посвященный концерту в 2006 году. В нем упоминалось выступление Дрейка на разогреве, а также была прописана сумма его гонорара (100 долларов).

В конце августа артиста назвали самым популярным исполнителем по количеству запросов в Shazam.

Ранее стало известно, что Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми» второй год подряд.

Звёзды,Эйбeл Тесфайе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители