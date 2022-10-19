Дрейк рассказал о гонораре в $100 за свое первое выступление

«Это для тех, кто получает 100 долларов за шоу прямо сейчас... Продолжайте», — подписал рэпер кадр, на котором был запечатлен флаер, посвященный концерту в 2006 году. В нем упоминалось выступление Дрейка на разогреве, а также была прописана сумма его гонорара (100 долларов).