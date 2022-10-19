Бывшая жена Грачевского заявила о правах на наследство

Бывшая супруга Бориса Грачевского Анна заявила о том, что планирует отстаивать права на наследство. Об этом сообщает РИА "ФАН".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Анна отметила, что воспитывает дочь Василису от брака с Греческим и может сама обеспечить ей достойную жизнь, поэтому на наследство претендует не из-за денег. По словам экс-супруги, она хочет оставить своему ребенку что-то в память об отце.

Грачевская также отметила, что не понимает, почему родственники знаменитого режиссера конфликтуют из-за наследства. Она предложила сесть им за стол переговоров и мирно все урегулировать.

Анна Грачевская была второй супругой режиссера. Они состояли в браке с 2010 по 2014 год. Их дочь Василиса родилась в 2012 году.