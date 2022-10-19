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3 часа назад

Экс-супруга Грачевского заявила о правах на наследство

Мария Каткова

Бывшая супруга Бориса Грачевского Анна заявила о том, что планирует отстаивать права на наследство. Об этом сообщает РИА "ФАН".

Бывшая жена Грачевского заявила о правах на наследство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна отметила, что воспитывает дочь Василису от брака с Греческим и может сама обеспечить ей достойную жизнь, поэтому на наследство претендует не из-за денег. По словам экс-супруги, она хочет оставить своему ребенку что-то в память об отце.

Стали известны детали фильма о Грачевском

Грачевская также отметила, что не понимает, почему родственники знаменитого режиссера конфликтуют из-за наследства. Она предложила сесть им за стол переговоров и мирно все урегулировать.

Анна Грачевская была второй супругой режиссера. Они состояли в браке с 2010 по 2014 год. Их дочь Василиса родилась в 2012 году.

Ранее сообщалось, что молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами.

Звёзды,Анна Грачевская,
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