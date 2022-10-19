Пугачева в 90-х сумела «дважды вернуться в одну реку популярности»

Начало 1990-х годов значительным образом отразилось на популярности и доходах певицы Аллы Пугачевой в отрицательную сторону, об этом информирует тематический портал СT News. Тогда неудачная липосакция едва не привела к смерти популярной исполнительницы. Из-за переживаний знаменитость российской сцены столкнулась с сильнейшей депрессией.

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В то время Примадонна не радовала новыми хитами, которые заставили бы аудиторию слушателей посещать концерты. Наряду с этим на отечественной эстраде начали появляться и другие талантливые артисты.

Пугачеву спасла композиция «Позови меня с собой», которая была записана в 1993 году Татьяной Снежиной. Брат Снежиной после ее кончины передал Примадонне право на исполнение песни. Она впервые выступила с ней в рамках «Славянского базара».